لمواجهة نقص حادٍّ في حليب الأطفال.. بايدن يلجأ لـ"قانون الدفاع"

وخلَت أرفف المتاجر الأمريكية من حليب الأطفال منذ أن سحبت شركة أبوت لابوراتوريز، إحدى أكبر المنتجين في الولايات المتحدة، المنتجات في فبراير، بعد شكاوى من عدوى بكتيرية.