لمواجهة نقص حادٍّ في حليب الأطفال.. بايدن يلجأ لـ"قانون الدفاع"

قال البيت الأبيض: إن الرئيس جو بايدن اتخذ خطوات لمعالجة نقص حليب الأطفال في الولايات المتحدة؛ مستعينًا بقانون الإنتاج الدفاعي لمساعدة الشركات المصنعة في الحصول على المكونات اللازمة لزيادة الإمدادات.
كما وجّه بايدن الوكالات الأمريكية لاستخدام الطائرات التجارية التابعة لوزارة الدفاع لجلب حليب الأطفال إلى الولايات المتحدة من الخارج.
وخلَت أرفف المتاجر الأمريكية من حليب الأطفال منذ أن سحبت شركة أبوت لابوراتوريز، إحدى أكبر المنتجين في الولايات المتحدة، المنتجات في فبراير، بعد شكاوى من عدوى بكتيرية.
وقالت "أبوت" يوم الاثنين إنها تَوصلت إلى اتفاق مع الهيئة المنظمة لقطاع الصحة الأمريكي لاستئناف إنتاج حليب الأطفال في مصنعها في ميشغان، وهي خطوة كبرى نحو سد النقص على مستوى البلاد؛ وفق "سكاي نيوز".
وفي رسالة إلى وزير الصحة والخدمات الإنسانية كزافييه بيسيرا، ووزير الزراعة توم فيلساك، أشار بايدن بأن الصناعة يجب أن تُنتج المزيد من حليب الأطفال في الأسابيع والأشهر القادمة.