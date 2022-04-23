"مأساة إنسانية".. بسبب دواء مسكن للألم

في واقعة تطلق جرس تحذير من تناول مسكنات دون استشارة طبية، كانت جوان إيتا بيرغين (58 عامًا) تعاني من سعال واعتلال في الصدر لمدة أسبوع في ديسمبر الماضي، وعالجت الأمر بنفسها، دون الرجوع إلى طبيبها، حيث تناولت جرعات متتالية من مسكن الآلام "ليمسيب".