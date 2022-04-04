ماذا تتناول في الإفطار والسحور؟.. شاهد دليلًا لنظام غذائي صحي في رمضان

وجبة السحور

وعن وجبة السحور، توضح وزارة الصحة والسكان، أنه يمكن تناول قطعة من الجبن بزيت الزيتون أو بيضة مسلوقة، بالإضافة إلى رغيف خبز صغير مع كوب زبادي أو لبن، وتنصح بتناول بين 3 و4 معالق كبيرة من الفول، مع سلطة خضراء، ويمكن تناول بعد ذلك الفاكهة.