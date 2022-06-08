ما هي الحكاية؟.. هجمات الحقن الغامضة تثير الرعب في أوروبا

وقالت "فرانس برس": إن هناك نحو 100 بلاغ على الأقل لحالات وخز بإبر حقن مجهولة المصدر في فرنسا منذ بداية العام، وقعت في مطاعم أو خلال إقامة مهرجانات، وأن الواقعة لم تكن حِكرًا على فرنسا؛ إذ تُحقق الشرطة في بلجيكا وهولندا في حوادث مماثلة، كما تم الإبلاغ عن هجمات مماثلة في بريطانيا، ورُصدت مئات الحالات، آخرها حالتان الأسبوع الماضي.