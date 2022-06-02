محكمة أمريكية تُفرِج عن "هينكلي" المتهم بمحاولة اغتيال الرئيس ريغان

و"هينكلي" البالغ 67 عامًا اليوم، أطلق النار من مسدس على ريغان وثلاثة آخرين خارج فندق بواشنطن في 30 مارس 1981، وبرر ذلك حينها بأنه أراد لفت انتباه الممثلة جودي فوستر التي أصبح مهووسًا بها، بعد مشاهدة فيلم "سائق تاكسي" الذي قامت ببطولته إلى جانب روبرت دي نيرو.