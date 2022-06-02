محكمة أمريكية تُفرِج عن "هينكلي" المتهم بمحاولة اغتيال الرئيس ريغان

قضت محكمة في واشنطن بإطلاق سراحٍ غير مشروط لجون هينكلي، الذي حاول اغتيال الرئيس الأمريكي رونالد ريغان عام 1981؛ وذلك بعد ستة أعوام على الإفراج عنه من مستشفى للأمراض النفسية.
وقضت المحكمة بأنه بعد عقود من العلاج والمراجعات النفسية، لم يعد "هينكلي" يشكل تهديدًا؛ وبالتالي سيتم في 15 يونيو رفع القيود التي فُرضت عليه بعد الإفراج عنه.
و"هينكلي" البالغ 67 عامًا اليوم، أطلق النار من مسدس على ريغان وثلاثة آخرين خارج فندق بواشنطن في 30 مارس 1981، وبرر ذلك حينها بأنه أراد لفت انتباه الممثلة جودي فوستر التي أصبح مهووسًا بها، بعد مشاهدة فيلم "سائق تاكسي" الذي قامت ببطولته إلى جانب روبرت دي نيرو.
ونجا الأربعة من الموت؛ لكن جيمس برادي المتحدث باسم ريغان أصيب بشلل نصفي وأجبر على استخدام كرسي متحرك.