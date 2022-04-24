مُستوحىً من العراق.. شاهد إنشاء برج "أمازون" بولاية فرجينيا الأمريكية

وافق مجلس مقاطعة آرلينغتون، السبت، بالإجماع على خطط شركة أمازون لبناء مقرها الثاني الرئيسي بتصميم فريد في شمال ولاية فرجينيا الأمريكية.
والعام الماضي، كشفت أمازون النقاب عن التصميم المرتقب للمقر وهو يبدو مستوحىً من برج "ملوية" سامراء، أو برج بابل في العراق؛ حسب وكالة "أسوشيتد برس".
ويبلغ ارتفاع مبنى أمازون 106 أمتار، ومن المتوقع أن يستوعب 25 ألف عامل عند اكتماله.
ويتميز التصميم الحلزوني بممشى منحدر، وتملأ الأشجار والمساحات الخضراء محيط المبنى. وقالت أمازون إن المبنى مصمم لمساعدة الناس على التواصل مع الطبيعة.
وجاءت موافقة مقاطعة آرلينغتون بعد مراجعة شاملة لخطط الشركة، وفي النهاية حَظِيَ المشروع بدعم 9 أصوات دون أي صوت معارض.
وقالت "أمازون" إنها تأمل في استكمال المشروع عام 2025.