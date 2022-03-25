مصر: السجن 5 سنوات لقاصر نشر صورًا مفبركة لفتاة

قضت محكمة مصرية بحبس فتى قاصر خمس سنوات؛ وذلك بعد إدانته بانتهاك عرض وابتزاز فتاة؛ ما أدى إلى انتحارها، في واقعة أثارت قبل بضعة أشهر غضبًا واسعًا في البلاد، بحسب ما أفاد مسؤول قضائي الجمعة.
وحسب وكالة "فرانس برس"، انتحرت بسنت خالد، وهي تلميذة في السابعة عشرة، كانت تعيش مع أسرتها في قرية بالقرب من مدينة طنطا شمال العاصمة المصرية القاهرة، في 23 ديسمبر الماضي، بابتلاع قرص سام؛ وذلك بعد نشر صور منسوبة لها على الإنترنت، تُعتبر مساسًا بشرفها في مجتمع ريفي شديد المحافظة.
والقاصر البالغ 16 عامًا تمت محاكمته أمام محكمة الطفل بطنطا، غير أن خمسة متهمين آخرين في القضية نفسها يحاكمون أمام محكمة جنايات، على أن يصدر الحكم بحقهم في العاشر من مايو المقبل.
وحُكم على الفتى بالسجن عامين لإدانته بهتك عرض الفتاة المنتحرة، وعاقبته المحكمة بالحبس ثلاث سنوات أخرى بعد إدانته بنشر صور فوتوغرافية ومقاطع فيديو "بدون رضا المجني عليها".
وتم توقيف الفتى في يناير بعد موجة الغضب العارمة التي أثارها انتحار الفتاة بسنت خالد بعد نشر الصور ومقاطع الفيديو التي رآها أفراد أسرتها وزملاؤها ومدرسوها على الإنترنت.
وقال مسؤول في النيابة العامة إثر انتحار الفتاة إنه تم ابتزازها لرفضها إقامة علاقة آثمة مع مجموعة من الشباب.
ونفى والد الفتاة بعد انتحارها أن تكون الصور المنشورة على الإنترنت لابنته مؤكدًا أنه تم تركيب صورة ابنته على جسم شخص آخر.