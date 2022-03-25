مصر: السجن 5 سنوات لقاصر نشر صورًا مفبركة لفتاة

وحسب وكالة "فرانس برس"، انتحرت بسنت خالد، وهي تلميذة في السابعة عشرة، كانت تعيش مع أسرتها في قرية بالقرب من مدينة طنطا شمال العاصمة المصرية القاهرة، في 23 ديسمبر الماضي، بابتلاع قرص سام؛ وذلك بعد نشر صور منسوبة لها على الإنترنت، تُعتبر مساسًا بشرفها في مجتمع ريفي شديد المحافظة.