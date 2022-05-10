مصر.. حكم تاريخي في قضية الفتاة المنتحرة بسبب الصور المخلة المفبركة

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بقضية انتحار فتاة تدعى بسنت (17 عامًا) من كفر الزيات بمحافظة الغربية، بعدما قام أحد الشبان بتركيب صور مخلة لها على أحد برامج تعديل الصور ونشرها.