مصر.. قصة صعود ابن وزيرة الهجرة المتهم بقتل اثنين من زملائه؟

وكشفت التحقيقات التي تجريها السلطات الأمريكية أن الشركة التي يعمل فيها رامي فهيم، نجل الوزيرة المصرية، هي شركة بنس لإدارة الثروات تمتلكها سيدة من أصول مصرية هاجرت من مصر بعد حرب عام 1967، وتعلمت وعملت في أمريكا، ثم تزوجت من مواطن أمريكي، وأسست شركة باتت من أكبر الشركات في مجال إدارة الأصول والممتلكات.