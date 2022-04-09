مصر.. لا تعدُّد للزوجات دون إذن القاضي وموافقة الزوجة الأولى

رفض الزوجة الأولى

ونظّم القانون حالات رفض أو قبول المرأة لزواج زوجها عليها، وكذلك حقوقها وقبولها الاستمرار في الزواج من عدمه، حيث نصت المادة 16 على أنه "إذا طلبت الزوجة الطلاق حُكم لها بحقوقها المالية المترتبة على ذلك، ويتعين على الزوج إيداع حقوق زوجته بخزينة المحكمة خلال شهر من تاريخه، وإلا يعد متراجعاً عن طلب الإذن بالتعدُّد".