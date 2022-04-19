معتقدًا أن نهاية العالم اقتربت.. يقتل زوجته وأطفاله ويدّعي براءته!

وحكمت محكمة كيسيمي على أنتوني جون تود (46 عامًا) بالسجن المؤبد بأربع تُهَم قتل بالعمد؛ حيث كانت الضحايا: زوجته ميغان (46 عامًا)، وأطفاله زوي (4 أعوام)، وتايلر (11 عامًا)، وألكسندر (13 عامًا)، وتهمة الاعتداء على الحيوان لقتله الكلب بريزي؛ بحسب موقع "أستراليا بالعربي".