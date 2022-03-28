مفاجأة على مسرح "الأوسكار".. ويل سميث يصفع مقدم الحفل

وصفع "سميث" قبل تسلمه جائزة أوسكار أفضل ممثل، "روك" على وجهه براحة يده، ووجّه له السباب؛ بسبب سخرية الأخير من مظهر زوجة سميث المصابة بمرض يؤدي إلى تساقط الشعر بكثافة، في الحفل الذي أقيم أمس الأحد.