مقابل مبلغ خيالي.. طرْح أول تغريدة على "تويتر" للبيع

عُرضت أول تغريدة نُشرت على موقع "تويتر" للمؤسس المشارك في المنصة جاك دورسي، للبيع مقابل 48 مليون دولار؛ أي 16 ضعفًا للمبلغ الذي دفعه مالكها لقاءها قبل عام.
وأعلن رجل الأعمال الإيراني والناشط في مجال العملات المشفرة سينا إستافي على "تويتر"، أنه سيطرح التغريدة للبيع مقابل 14969 من عملة "إيثر" المشفرة.
وأشار "إستافي" -وفق "سكاي نيوز عربية"- إلى أنه سيخصص ما نسبته 50% من عائد بيع التغريدة لمؤسسة "غيف دايركت" الخيرية؛ وفق ما ذكرته "بلومبيرغ".
وبيعت أول تغريدة في "تويتر" والتي نشرها "دورسي" في عام 2006، مقابل مليونين و900 ألف دولار في مزاد رقمي.
والتدوينة المعروضة للبيع مقتضبة للغاية ولا تقول شيئًا مذهلًا؛ فهي مجرد تغريدة يقول فيها "دورسي": "أعمل على إطلاق تويتر الخاص بي".