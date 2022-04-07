مقابل مبلغ خيالي.. طرْح أول تغريدة على "تويتر" للبيع

عُرضت أول تغريدة نُشرت على موقع "تويتر" للمؤسس المشارك في المنصة جاك دورسي، للبيع مقابل 48 مليون دولار؛ أي 16 ضعفًا للمبلغ الذي دفعه مالكها لقاءها قبل عام.