مقاعد الطائرات ذات الطابقين.. ثورية أم خيالية؟.. هنا رؤية طيار سعودي

وبخلاف ذلك، طرح "أبو أنس" سببًا آخر لعدم عملية هذه الحلول، مشيرًا إلى أن زيادة عدد الركاب يعني زيادة الحمولة، تقليل كمية الوقود، وبالتالي تقليل مدى الرحلة، قائلاً: "كما أن زيادة عدد الركاب يعني زيادة الحمولة، وبالتالي تقليل كمية الوقود، وبالتالي أقصى مدى تبلغه الطائرة. هناك حد معين لطاقم المضيفين لكل عددٍ من الركاب. الخلاصة هناك تفاصيل كثيرة تجعل الأمر أعقد من مجرد إعادة تصميم المقاعد".