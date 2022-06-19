منع تأشيرات 10 دول إلى الكويت.. مُقتَرَح مُسَبَّب يضم سجنًا وسفارات

وكشفت صحيفة "القبس" الكويتية، أن سبب هذا الاتجاه، يعود إلى عدم وجود سفارات داخل البلاد لمعظم تلك الدول؛ رغم وجود رعايا لها يقدرون بالآلاف؛ الأمر الذي يجعل إبعاد رعاياها الصادرة بحقهم أحكام قضائية أو المخالفين للإقامة أو مَن يمثلون خطرًا على الأمن أو المتورطين منهم في تجارة وتعاطي المواد المخدرة والخمور والأعمال المنافية للآداب العامة؛ عملية معقدة للغاية، وتستغرق وقتًا طويلًا.