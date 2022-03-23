"ناسا" تعلن عدد الكواكب التي اكتشفتها خارج النظام الشمسي

وتعليقًا على هذا الكشف العلمي، قالت رئيسة قسم الأرشيف العالمة في معهد "ناسا" لعلوم الكواكب الخارجية بمعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا جيسي كريستيانسن: "إنه ليس مجرد رقم. كل واحد من هذه الكواكب يمثل عالمًا جديدًا، كوكبًا جديدًا تماماً.. أنا متحمسة لكل واحد منها لأننا لا نعرف أي شيء عنها".