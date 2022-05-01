"نيتي صافية!".. القبض على رجل متنكر بزي نساء في صلاة التراويح بالجزائر

شَهِدَ مصلى النساء في مسجد بولاية عنابة الجزائرية ليلة الخميس 28 أبريل، حالة من الاستنفار والرعب والهلع، خلال صلاة التراويح، بعدما تم إلقاء القبض على رجل متنكر بزي امرأة يصلي التراويح.
وأثار الجاني الذي كان يرتدي "خمارا"، شكوكًا قوية بسبب ضخامة حجمه وعرض منكبيه؛ الأمر الذي دفع سيدة بين النساء اللائي كن في المسجد، إلى الصراخ، معلنة بذلك حالة استنفار قصوى، أفضت إلى إلقاء القبض عليه بعد تدخل عدد من المصلين الذكور، وتسليمه إلى المصالح الأمنية.
وبعد هذه الواقعة، صرح الشاب المدعو خالد قائلًا: "نيتي كانت صافية، وكنت ناوي الحلال"؛ مضيفًا أنه دخل كي يختار فتاة من أجل أن يخطبها.