"نيتي صافية!".. القبض على رجل متنكر بزي نساء في صلاة التراويح بالجزائر

وأثار الجاني الذي كان يرتدي "خمارا"، شكوكًا قوية بسبب ضخامة حجمه وعرض منكبيه؛ الأمر الذي دفع سيدة بين النساء اللائي كن في المسجد، إلى الصراخ، معلنة بذلك حالة استنفار قصوى، أفضت إلى إلقاء القبض عليه بعد تدخل عدد من المصلين الذكور، وتسليمه إلى المصالح الأمنية.