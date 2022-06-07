هاجم اللصوصُ شابًّا وخطيبته.. و"فيديو العار" كشف ما فعله الشاب

كشف "فيديو العار" عن اللحظة الغريبة التي هرب فيها شاب مكسيكي، تاركًا خطيبته في مواجهة رجلين على دراجة نارية، أثناء تعرضهما للسرقة في المكسيك.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث في مدينة إيكاتيبيك شرقي المكسيك، يوم الثلاثاء الماضي.
ويُظهر الفيديو الذي التقطته كاميرا المراقبة، شابًّا وفتاة وهما يمسكان بأيديهما أثناء سيرهما على رصيف في شارع هادئ.
وفجأة يتوقف رجلان على دراجة نارية، ويهبط أحدهما ويسرع نحو الشاب وخطيبته؛ لكن وبشكل صادم، يجري الشاب بأقصى سرعة تاركًا الفتاة بمفردها تواجه الرجلين.
وهنا اقترب الرجل المهاجم من الفتاة، وأخذ جوالها، وأسرع راكبًا الدراجة النارية التي انطلقت بالرجلين، ولم تُبدِ الفتاة أي مقاومة للرجل وهو يأخذ جوالها.
وحسب الصحيفة؛ فقد فوجئ مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بما فعله الشاب، حين تخلى عن خطيبته بدلًا من الدفاع عنها ضد اللصوص.
ويقول أحد المعلقين: "مع شخص كهذا الشاب، لا يجب أن تواجه الأعداء".
ومع ذلك، دافع شخص واحد عن قرار الشاب بالفرار وقال: "إن السطو كان يمكن أن يتحول إلى حالة عنف وقتل لو أنه واجه اللصوص".