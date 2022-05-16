هل نام أبو الهول؟.. قصة الفيديو المثير للجدل في مصر

ضجّت منصات التواصل الاجتماعي في مصر مؤخرًا، بصور ومقطع فيديو تُظهر تمثال أبو الهول الشهير في منطقة أهرامات الجيزة، كما لو كان مغمض العينين على عكس المعتاد؛ في إشارة إلى قرب حدوث أمر كبير في مصر.
وحسب تقرير مصور على فضائية "صدى البلد" المصرية، زعم ناشر الصور والفيديو، أن "عملية إغماض أبو الهول لعينيه تمت دون أي تدخل بشري أو ترميم".
كما انتشرت تغريدة تقول إن "هذا الأمر يمهد لحدوث أمر غريب أو حدث كبير في مصر".
لكن مدونين وسائحين ذهبوا إلى منطقة الأهرامات بالجيزة، والتقطوا صورًا ومقاطع فيديو حديثة، تُوَضّح أن تمثال أبو الهول "مفتوح العينين كما هو"، وأن ما أشيع "كذب عبر استخدام فلاتر وتقنيات مضللة"، حسب "سكاي نيوز عربية".
ولم يتم حتى الآن تحديد الشخص الذي أطلق التغريدة الأولى مصحوبة بالفيديو والصور المزيفة؛ لكن العديد من المشاهير شاركوا في "التريند"، من بينهم الممثلان محمد هنيدي وأحمد حلمي.
ونقل موقع "مصراوي" عن مصادر مطلعة بوزارة السياحة والآثار المصرية قولها: إن الصور المنشورة مفبركة "وكل ما يتردد في هذا الصدد مجرد تُرَّهات لا أساس لها من الصحة".
وحسب موقع "الحرة"، فقد التقط البعض مقاطع مصورة بالقرب من التمثال لتأكيد عدم صحة المنشورات الكاذبة.
ونقل موقع "اليوم السابع"، عن مصادر مسؤولة داخل وزارة السياحة والآثار قولها: إن الهدف من الصور المفبركة "إثارة البلبلة".
وحسب "سكاي نيوز عربية"، اختلفت الآراء بين مؤيد ومنتقد؛ إذ هناك مَن رأى أن الفيديو المضلل حقّق ترويجًا كبيرًا للسياحة المصرية؛ بينما نبّه آخرون إلى أنه يشوه الآثار ويجعلها عُرضة للتزييف.
حدث مرفوض
ونقل "سكاي نيوز عربية" عن أستاذ الآثار المصرية في جامعة القاهرة أحمد بدران، أن "ما حدث مرفوض ويقع تحت طائلة القانون؛ لأن المنظمات الدولية المهتمة بحماية الآثار تحظر استخدام أي برامج تكنولوجية في تجميل أو تغيير صورة الأثر".
ويعتقد "بدران" أن "مَن فعل ذلك ربما أقدَمَ عليه بحُسن نية من أجل إثارة (تريند) وقد نجح في ذلك؛ وبالتالي ستتم مراعاة الظروف عند محاسبته على ما فعل".