هل نام أبو الهول؟.. قصة الفيديو المثير للجدل في مصر

حدث مرفوض

ونقل "سكاي نيوز عربية" عن أستاذ الآثار المصرية في جامعة القاهرة أحمد بدران، أن "ما حدث مرفوض ويقع تحت طائلة القانون؛ لأن المنظمات الدولية المهتمة بحماية الآثار تحظر استخدام أي برامج تكنولوجية في تجميل أو تغيير صورة الأثر".