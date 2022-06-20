هل يستقيل؟ .. وضع صحي غير مستقر لبابا الفاتيكان

وبيّن مصدر في الفاتيكان أن العلاج مستمر ويؤتي ثماره، لكن هذا التغيير النادر الذي طرأ على آلية العمل الكرسي الرسولي أحيا القلق حيال قدرة البابا على أداء مهماته وأيقظ الشائعات حول احتمال استقالته، بحسب ما أوردت "يورونيوز" اليوم (الاثنين).