ومن النباتات ما قتل.. "صائد حشرات غير معروف" يُبهر العلماء!

ونبات الإبريق هو نوع من النباتات آكلة الحشرات، وغالبًا ما تكون متسلقة، أوراقها متحورة على شكل إبريق أو جرة، ويوجد بداخلها سائل يحتوي على إنزيمات هاضمة، ولها غطاء شمعي دائم يقوم بمهمتين الأولى حماية الجرة من ماء المطر، والثانية اجتذاب الحشرات لغدد الرحيق الموجودة في أسفل الجرة.