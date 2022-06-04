"وهذا جوازي الدبلوماسي".. الخارجية الكويتية تعلق على فيديو "فتاة تدعم المثليين"

شهدت منصات التواصل الاجتماعي مؤخرًا تفاعلًا كبيرًا مع مقطع فيديو لفتاة كويتية تزعم حملها لجواز سفر دبلوماسي، وهي تعرب عن دعمها لمثليي الجنس؛ ما أثار ضجة كبيرة.
وسارعت وزارة الخارجية الكويتية لإصدار بيان علقت فيه على هذا المقطع قائلة: "تعليقًا على ما يتم تداوله في وسائل التواصل الإجتماعي من تعليق لإحدى الفتيات ممن تدعي أنها تنتمي إلى الوسط الدبلوماسي الكويتي، وأنها تدعم المثليين.. أكدت الوزارة أن الفتاة المشار إليها لا تنتمي إلى السلك الدبلوماسي الكويتي وليست موظفة في وزارة الخارجية".
وأشارت الوزارة وفق روسيا اليوم إلى أن "الجواز الدبلوماسي الذي تحمله منتهي الصلاحية وحصلت عليه عندما كان والدها يعمل في أحد المكاتب الفنية الخاصة بإحدى الجهات الحكومية والملحقة بالسفارة، وانتهت مهامه وتم إلغاء صلاحية جواز سفره وأسرته".