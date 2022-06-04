"وهذا جوازي الدبلوماسي".. الخارجية الكويتية تعلق على فيديو "فتاة تدعم المثليين"

وسارعت وزارة الخارجية الكويتية لإصدار بيان علقت فيه على هذا المقطع قائلة: "تعليقًا على ما يتم تداوله في وسائل التواصل الإجتماعي من تعليق لإحدى الفتيات ممن تدعي أنها تنتمي إلى الوسط الدبلوماسي الكويتي، وأنها تدعم المثليين.. أكدت الوزارة أن الفتاة المشار إليها لا تنتمي إلى السلك الدبلوماسي الكويتي وليست موظفة في وزارة الخارجية".