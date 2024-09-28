من فهم أنفسنا إلى الإحساس بالسعادة.. خبراء: 6 أسباب تجعلنا نتصفح تاريخ ملفاتنا الشخصية على مواقع التواصل؟

ولأننا نرغب في الحصول على هذه الدفعة من السعادة مرارًا وتكرارًا؛ فإننا "سنعود إلى المصدر الذي جلب لنا السعادة من قبل، ولا يعني هذا أننا مدمنون على النظر إلى حسابنا على إنستغرام، بل نحن مدمنون على الشعور بالسعادة الذي ينتابنا عندما نفعل ذلك".