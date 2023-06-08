احتجاجًا على تلوث الهواء.. نشطاء مناخ يفرغون إطارات 170 سيارة بعاصمتين أوروبيتين

أعلنت جماعة لنشطاء المناخ مسؤوليتها عن تفريغ إطارات سيارات رياضية متعددة الأغراض في العاصمتين الدنماركية والألمانية.
وقالت مجموعة The Tyre Extinguishers: "إننا ندافع عن أنفسنا ضد تغير المناخ وتلوث الهواء والسائقين غير الآمنين".
ونشرت المجموعة صورة في تغريدة على "تويتر" لملاحظة وُضِعَت على السيارات المتضررة، وكتبت: "تفريغ إطارات 120 سيارة دفع رباعي في منطقة فريدريكسبيرج في منطقة العاصمة الدنماركية".
وحسب "روسيا اليوم"، نشرت فيديو لتفريغ إطارات سيارات في برلين، وكتبت: "50 سيارة دفع رباعي أصبحت آمنة في برلين الليلة الماضية! فريق عمل رائع!".
وناشدت شرطة كوبنهاغن شهود الواقعة التقدم للإدلاء بأقوالهم، قائلةً: "نحقق في التخريب ونود أن نسمع من المواطنين الذين شاهدوا شيئًا ما في وقت متأخر من يوم الثلاثاء أو في وقت مبكر من يوم الأربعاء".
وقال المتحدث باسم الشرطة مارتن كايبرغ إنه كان من الصعب تحديد عدد المركبات التي تأثرت على وجه الدقة حتى أبلغ الجميع عن تفريغ إطاراتهم من الهواء، مبينًا أنه تم وضع ملاحظة على السيارات المتضررة.
ويقول التعريف الشخصي للمجموعة على "تويتر": "سنجعل من المستحيل امتلاك سيارة رياضية متعددة الأغراض في المناطق الحضرية بالعالم".