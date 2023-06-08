احتجاجًا على تلوث الهواء.. نشطاء مناخ يفرغون إطارات 170 سيارة بعاصمتين أوروبيتين

وقال المتحدث باسم الشرطة مارتن كايبرغ إنه كان من الصعب تحديد عدد المركبات التي تأثرت على وجه الدقة حتى أبلغ الجميع عن تفريغ إطاراتهم من الهواء، مبينًا أنه تم وضع ملاحظة على السيارات المتضررة.