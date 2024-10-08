"الإخلاء الآن".. نداء عاجل من بايدن للأمريكيين بطريق العاصفة الأسوأ منذ قرن

من جهته، أعلن البيت الأبيض أمس الثلاثاء أن بايدن لن يتوجه كما هو مخطط في نهاية الأسبوع إلى ألمانيا ثم إلى أنغولا "في ضوء المسار والقوة المتوقعة للإعصار ميلتون"، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس".