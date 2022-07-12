هل يمكن أن تبقى 31 عاماً بلا مخالفة مرورية واحدة؟.. شاهد تكريم هذا السائق في دبي

هل يمكن أن تبقى 31 عاماً بلا مخالفة مرورية واحدة؟ هذا ما فعله العريف سالم مسعد الذيباني، من الإدارة العامة لأمن المؤسسات الوقائية والطوارئ بشرطة دبي، حيث حافظ على سجله نظيفاً من أي مخالفات مرورية، ولم يتورّط في حادث مروري، ولم يتعرّض لأي غرامة مالية منذ حصوله على رخصة القيادة عام 1991.