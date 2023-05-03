من مآسي المخدرات.. شاهد رجلاً يثير الرعب في شوارع بغداد والشرطة تتدخل فوراً

ونقلت وكالة "بغداد اليوم"، أن :"الشخص الذي ظهر في مواقع التواصل الاجتماعي ويحمل سلاحاً ويطلق النار على المارة، كان يسكن الجزرة الوسطية بالقرب من جسر الخضراء، وفي أثناء القبض عليه بتهمة التسوّل قام بسرقة سلاح من نوع كلاشينكوف من داخل دورية النجدة".