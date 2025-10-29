لقاح تجريبي يمنح حماية شاملة ضد جميع سلالات إنفلونزا الطيور

طوّر فريق من العلماء في المركز الطبي لجامعة إيراسموس في هولندا لقاحًا تجريبيًا مبتكرًا يمكن أن يوفر حماية شاملة ضد جميع السلالات المعروفة والناشئة من فيروس إنفلونزا الطيور شديدة الإمراض (A5)، بما في ذلك السلالات المستقبلية التي لم تظهر بعد.
ويتميّز اللقاح بإمكانية إعطائه بجرعة واحدة فقط، ما يعزز الدفاعات البشرية ضد خطر جائحة إنفلونزا مستقبلية، إذ تمثل فيروسات A5 مصدر قلق صحي عالمي بعد تسببها في إصابات لدى الطيور والدواجن والأبقار، وانتقالها أحيانًا إلى البشر مسببة أمراضًا خطيرة.
وبحسب الدراسة التي نُشرت في مجلة Nature، اعتمد الفريق على خريطة ثلاثية الأبعاد عالية الدقة لبروتين الهيماغلوتينين (HA)، تُمكّن من تتبع تطور الفيروس عبر العقود. ومن خلال هذه الخريطة صُمم بروتين مركزي مشترك بين جميع السلالات قادر على تحفيز الجهاز المناعي لإنتاج أجسام مضادة فعالة حتى ضد الفيروسات المستقبلية.
واختُبر اللقاح على حيوانات النمس، وأظهرت النتائج أنه يوفر حماية واسعة تماثل فعالية اللقاحات المخصصة لكل سلالة، بل ونجح ضد فيروسات مختلفة عن مكونات اللقاح. ويقول العلماء إن هذا النهج يمهد لتطوير لقاحات موحدة لأنواع الإنفلونزا الأخرى مستقبلاً، مما يشكل خطوة مهمة نحو تحصين العالم من الأوبئة القادمة.