لقاح تجريبي يمنح حماية شاملة ضد جميع سلالات إنفلونزا الطيور

طوّر فريق من العلماء في المركز الطبي لجامعة إيراسموس في هولندا لقاحًا تجريبيًا مبتكرًا يمكن أن يوفر حماية شاملة ضد جميع السلالات المعروفة والناشئة من فيروس إنفلونزا الطيور شديدة الإمراض (A5)، بما في ذلك السلالات المستقبلية التي لم تظهر بعد.