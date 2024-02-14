إندونيسيا.. جزيرة بالي تفرض ضريبة على السياح الأجانب

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن بالي استقبلت نحو 4.8 ملايين سائح بين يناير ونوفمبر من العام الفائت، في حين يواصل قطاع السياحة في الجزيرة الذي تأثر سلباً جراء الجائحة، التعافي.