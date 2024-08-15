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ضعيفة الشدة.. سوريا تسجل 8 هزات أرضية خلال آخر 24 ساعة
بالإضافة لهزة تجاوزت 5 درجات شعر بها سكان لبنان وفلسطين والأردن
أعلن المركز الوطني للزلازل في سوريا تسجيل 8 هزات أرضية "ضعيفة الشدة" في عدد من المحافظات والمناطق خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأوضح المركز أن الهزات تراوحت شدتها بين 1.4 و3 درجات على مقياس ريختر في مناطق شرق حماة بـ 22 كم و28 كم و29 كم، وفي لواء إسكندرون شمال غرب إدلب بـ 44 كم، وفي شمال غرب اللاذقية بـ 64 كم، وفي جنوب غرب اللاذقية بـ 27 كم.
وأضاف المركز وفق "روسيا اليوم"، أن المحطات سجلت أيضًا هزتين؛ الأولى جنوب شرق طرطوس بـ 64 كم، والثانية جنوب طرطوس بـ 43 كم بالقرب من الحدود السورية اللبنانية.
وضربت هزة أرضية تجاوزت 5 درجات على مقياس ريختر ليل الـ12 من شهر أغسطس الجاري سوريا، وشعر بها سكان لبنان وفلسطين والأردن.