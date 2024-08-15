ضعيفة الشدة.. سوريا تسجل 8 هزات أرضية خلال آخر 24 ساعة

وأوضح المركز أن الهزات تراوحت شدتها بين 1.4 و3 درجات على مقياس ريختر في مناطق شرق حماة بـ 22 كم و28 كم و29 كم، وفي لواء إسكندرون شمال غرب إدلب بـ 44 كم، وفي شمال غرب اللاذقية بـ 64 كم، وفي جنوب غرب اللاذقية بـ 27 كم.