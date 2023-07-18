مصر.. استيقظ لصلاة الفجر فنجا بأسرته من كارثة انهيار عقار "حدائق القبة"

وأوضح أحمد عبدالمنعم جودة أنه حاليًا هو وأسرته متواجدون لدى الجيران في العقارات المجاورة، ولا يعلم ما سيفعله بعدُ؛ حيث لم يستوعب حجم الصدمة حتى الآن، وفي الغالب سيستأجر سكنًا مؤقتًا؛ لكنه يشكر الله أن كتب له النجاة مع أسرته من تلك الفاجعة.