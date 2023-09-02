فيديو رجل يقفز بسيارته من مبنى إلى آخر.. شاهد النهاية الكارثية

وفي التفاصيل: حسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فقد أقدم يفغيني تشيبوتاريف، البالغ من العمر 32 عامًا، على تجربة حركة خطرة بسيارته بين سطحَيْ مبنيين؛ حيث قرّر القفز بسيارته البيضاء "لادا نيفا" من سطح مبنى 5 طوابق لسطح مبنى آخر. ويبدو أن المغامر الروسي ارتكب خطأً في حسابات المسافة، وفشل في زيادة السرعة بدرجة كافية على المنحدر الخاص للقفز من خلاله.