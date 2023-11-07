بالفيديو.. رواد مواقع التواصل يحققون حلم طفل فلسطيني قتلته "إسرائيل"

وكان التفاعل كبيرًا مع قصة الطفل الفلسطيني الذي قضى مع عدد كبير من أفراد عائلته جراء قصف إسرائيلي على منزل عائلته في مدينة غزة، في الأيام الأولى من الحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر الماضي.