بعد تجمد وانفجار المواسير ..سكان مدينة أمريكية يضطرون إلى غلي مياه الشرب

وجاء هذا الإعلان بعد أن تعرض نظام مياه الشرب في المدينة، التي يقطنها نحو 150 ألف شخص، لانهيار جزئي في أغسطس الماضي، بسبب الفيضانات التي أدت إلى تعطيل محطتين لمعالجة المياه، وأدى ذلك لانخفاض الضغط في جميع أنحاء المدينة.