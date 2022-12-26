بعد تجمد وانفجار المواسير ..سكان مدينة أمريكية يضطرون إلى غلي مياه الشرب

أمر المسؤولون الأمريكيون في مدينة جاكسون بولاية مسيسيبي السكان بغلي مياه الشرب بسبب تجمد الأنابيب، وسط موجة برودة قياسية تضرب العديد من المناطق الأميركية، بحسب ما ذكرت "أسوشيتد برس"، اليوم (الاثنين).
وأصدر المسؤولون أوامر في عيد الميلاد بغلي المياه في البيوت والشركات، مع انخفاض الضغط في الأنابيب نتيجة لتجمدها، وانفجارها من جراء انخفاض درجات الحرارة.
وأوضحت بلدية المدينة أنه نظراً لفقدان ضغط النظام، أصدر قسم مرافق المياه في مدينة جاكسون تحذيراً احترازياً يتعلق بغلي المياه حتى إشعار آخر.
وجاء هذا الإعلان بعد أن تعرض نظام مياه الشرب في المدينة، التي يقطنها نحو 150 ألف شخص، لانهيار جزئي في أغسطس الماضي، بسبب الفيضانات التي أدت إلى تعطيل محطتين لمعالجة المياه، وأدى ذلك لانخفاض الضغط في جميع أنحاء المدينة.