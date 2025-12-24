"الصندوق العقاري" يودع مليارًا و34 مليون ريال لمستفيدي برنامج الدعم السكني لشهر ديسمبر

وأوضح الصندوق العقاري أن إجمالي دعم شهر ديسمبر خصص لدعم أرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة، في إطار دعم وتحسين قدرة المستفيدين على تملك السكن تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن إجمالي ما أودع في حسابات مستفيدي برنامج الدعم السكني منذ يناير 2025م وحتى شهر ديسمبر بلغ نحو 12,4 مليار ريال.