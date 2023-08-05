خطف للنساء والرجال واستدراج عبر "تيك توك".. هذا ما يحدث في لبنان وبيان الأمن يحذر

ولم تدخر قوى الأمن الداخلي في لبنان جهدًا لملاحقة هذه العصابات، وهي إذ تعلن بين الحين والآخر عن إلقاء القبض على مجموعات تمتهن الخطف في البلاد، تعلن أيضًا عن تحرير مخطوفين قرب الحدود السورية - اللبنانية من خاطفيهم.