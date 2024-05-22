حتى لا تقع في "فخ مواقع التواصل".. خبراء يقدمون 3 نصائح لصحتك النفسية

يقضي كثير من مستخدمي الهواتف المزودة بالإنترنت ساعات طويلة في تصفح مواقع التواصل الاجتماعي، وقد يصل البعض إلى مرحلة الإدمان، بينما يقع آخرون في فخ الشعور بالحزن أو القلق أو الغضب أو الحسد، أو ما هو أسوأ من ذلك، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.