فضيحة "اختلاس" 50 مليون دينار في "تأمينات" الكويت.. هذا ما حدث بحسابات خليجيين متوفين

وأشارت إلى أن "النيابة طلبت تحريات المباحث حول المتورطين في هذه القضية، وتحديد أدقّ التفاصيل، وحصر أسماء المسؤولين عن اتخاذ القرار تمهيدًا لاستدعائهم والتحقيق معهم"، مبينة أن "النيابة العامة تتجه إلى تجميد أرصدة الحسابات المسجلة بأسماء المتوفين، والمبالغ المحولة من حساباتهم إلى حسابات آخرين مستفيدين من تلك الأموال المختلسة".