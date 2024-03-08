استنفارٌ دولي لإدخال مساعدات إلى غزة مع تواصل القصف الإسرائيلي على القطاع

أنزلت عدة دول، من بينها الولايات المتحدة، مجدداً طروداً غذائية جواً، الخميس، في غزة للسكان المهدّدين بالمجاعة، الذين تقصفهم إسرائيل بلا هوادة، مع تراجع الآمال في إبرام هدنة بعد خمسة أشهر من بدء الحرب المدمرة.
بدوره، حذّر الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ مساء الخميس، إسرائيل من أنه لا يمكنها أن تستخدم ملف المساعدات الإنسانية لقطاع غزة "ورقة مساومة"، داعياً إلى وقف فوري لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع بين الدولة العبرية وحركة حماس.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ في خطابه لحالة الاتحاد، إنه يواصل العمل دون توقفٍ من أجل التوصل إلى وقفٍ فوري لإطلاق النار في غزة سيستمر ستة أسابيع.
ووجّه بايدن؛ رسالة حادّة للقادة الإسرائيليين، طالبهم فيها بعدم عرقلة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين لأغراضٍ سياسية.
وقال بايدن "للقيادة الإسرائيلية، أقول: المساعدات الإنسانية لا يمكن أن تكون أمراً ثانوياً أو ورقة مساومة.. حماية أرواح الأبرياء وإنقاذهم يجب أن تكون أولوية".
وتابع "وبينما نتطلع إلى المستقبل، فإن الحل الحقيقي الوحيد لهذا الوضع هو حل الدولتين".