استنفارٌ دولي لإدخال مساعدات إلى غزة مع تواصل القصف الإسرائيلي على القطاع

أنزلت عدة دول، من بينها الولايات المتحدة، مجدداً طروداً غذائية جواً، الخميس، في غزة للسكان المهدّدين بالمجاعة، الذين تقصفهم إسرائيل بلا هوادة، مع تراجع الآمال في إبرام هدنة بعد خمسة أشهر من بدء الحرب المدمرة.