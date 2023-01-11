بعد تعطل الرحلات بأمريكا.. "عطل سيبراني" يضرب خدمة البريد في بريطانيا

وفي 13 أكتوبر الماضي، أضرب أكثر من 100 ألف فرد من عمال البريد في بريطانيا، للمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل، وهناك توعد بمزيدٍ من الإضرابات الصناعية، مشيرين إلى أن أزمة تكلفة المعيشة لها تأثير سلبي عليهم، ويقوم المديرون التنفيذيون في هيئة البريد بالضغط علينا بالمزيد من العمل من أجل الربح.