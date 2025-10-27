ظاهرة تحير العلماء.. خفافيش أمريكا الشمالية تتوهج بلون أخضر غريب

ووفقاً للدراسة التي نُشرت في مجلة "علم البيئة والتطور"، من اللافت للنظر أن التوهج الأخضر كان ثابتًا بين جميع الأنواع والأجناس والأعمار، يقول ستيفن كاسلبيري، عالم الأحياء البرية في جامعة جورجيا: "تشير البيانات إلى أن جميع أنواع الخفافيش هذه ورثت هذا التوهج من سلف مشترك. لم يحدث هذا بشكل مستقل". يستبعد هذا التماثل النظريات الشائعة مثل التعرف على الأنواع أو التمايز بين الأزواج، نظرًا لتطابق لون التوهج وموقعه في جميع المجالات.