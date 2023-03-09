تناول اللحوم بدون ذبح الحيوانات.. تقنية حديثة تُغَير شكل الطعام مستقبلًا

وذكرت الشبكة في تقريرها، الأربعاء، أن هذه التقنية الحديثة، يمكن أن تُحدث طفرة في مجال صناعة الأغذية، وهي تقنية تعتمد على الحصول على عينة خلية صغيرة من حيوان ماشية مثل بقرة أو دجاجة، وزراعتها؛ وذلك بعد أن يتم تحديد الخلايا التي يمكنها أن تتكاثر.