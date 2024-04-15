بالصور: "موسم الهجرة إلى الشمال".. رحلة عودة نازحي غزة محفوفة بالمخاطر والنيران الإسرائيلية

وبحسب ما يظهر في الصور، نشاهد عددًا كبيرًا من الرجال والنساء والأطفال يحملون أمتعتهم، ويسيرون على أقدامهم لمسافات طويلة، فيما صعد بعضهم على عربات تجرها الخيول أو الحمير.