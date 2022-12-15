أرباح 100 مليون دولار ومحاكمة.."وول ستريت" تهتز باتهام مؤثرين بالاحتيال

وتؤدي وسائل التواصل الاجتماعي دورًا متناميًا في قطاع الاستثمار، مع جيل جديد من المتداولين الذين يقدمون النصائح والمشورة مباشرة للمستخدمين على تويتر وريديت وديسكورد، غالبًا من دون مراعاة قواعد بورصة وول ستريت.