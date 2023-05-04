مصرع وإصابة 41 شخصًا في حادث سير مروع بمصر

وحسب موقع صحيفة "اليوم السابع"، فقد ارتفع عدد ضحايا حادث حافلة الوادي الجديد إلى 18 متوفىً و23 مصابًا؛ إثر تصادم مروّع بين حافلة ركاب، مع شاحنة نقل كانت محملة بالرمل ومتوقفة على جانب الطريق بالقرب من نقطة الكيلو 60 على طريق "الخارجة- أسيوط" شمال مدينة الخارجة.