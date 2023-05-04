مصرع وإصابة 41 شخصًا في حادث سير مروع بمصر

لَقِيَ 18 شخصًا مصرعهم وأصيب 23 في حادث تصادم وقع بين حافلة نقل عام وشاحنة بمحافظة الوادي الجديد جنوب غربي مصر، مساء الأربعاء.
وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت عن مصادر أمنية وطبية قولها إن 14 شخصًا لقوا مصرعهم، وأصيب 25 في حادث تصادم بين حافلة نقل عام وشاحنة نقل ثقيل بمنطقة النقب بطريق "الخارجة- أسيوط" في محافظة الوادي الجديد.
وحسب موقع صحيفة "اليوم السابع"، فقد ارتفع عدد ضحايا حادث حافلة الوادي الجديد إلى 18 متوفىً و23 مصابًا؛ إثر تصادم مروّع بين حافلة ركاب، مع شاحنة نقل كانت محملة بالرمل ومتوقفة على جانب الطريق بالقرب من نقطة الكيلو 60 على طريق "الخارجة- أسيوط" شمال مدينة الخارجة.
وعلى الفور جرى الدفع بـ17 سيارة إسعاف لنقل المتوفين والمصابين من موقع الحادث.
ونقلت "رويترز" عن المصادر، أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصي.
وأضافت أنه ورد إخطار أمني إلى مدير أمن الوادي الجديد، يفيد بوقوع حادث تصادم لحافلة الساعة السابعة التابعة لشركة الوجه القبلي للنقل مع شاحنة نقل ثقيل، وكانت الحافلة قادمة من الداخلة ومتجهة إلى القاهرة.
ودعت السلطات في محافظة الوادي الجديد، السكان إلى التبرع بالدم.
وكتبت صفحة المحافظة الموثقة على "فيسبوك": "ندعو السادة المواطنين لمساندة جهود إسعاف المصابين بالحادث، من خلال التبرع بالدم بمركز الدم الإقليمي بمستشفى الخارجة التخصصي".