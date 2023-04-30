لماذا لا تزال أسعار تذاكر الطيران باهظة؟ خبر سيئ للمسافرين

"بلومبرغ" أكدت أن هناك نقصًا في عدد الطائرات؛ إذ عملت شركات الطيران على تعطيل جزء كبير من أساطيلها؛ لأن الطلب على السفر جوًا كان ضعيفًا جدًا في بداية الجائحة، ولذلك لم يكن هناك حاجة إليها، ولا يمكن إعادة هذه الطائرات إلى العمل بالسرعة ذاتها، فالأمر يستغرق نحو 100 ساعة عمل لتجهيز أكبر الطائرات للخدمة مجددًا بعد إيقافها.