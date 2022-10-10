بسبب فنجان قهوة.. زوجان يكتشفان كنزًا ثمينًا

واتصل الزوجان بإحدى الشركات المتخصصة في عقد المزادات الكبرى، وأوضح لهما أحد الخبراء أن الاكتشاف الأثري يتمثل في مجموعة عملات معدنية تعود للفترة الواقعة ما بين عامي 1610 إلى 1727، أي في عهود كل من جيمس وتشارلز الأول حتى جورج الأول.