بسبب فنجان قهوة.. زوجان يكتشفان كنزًا ثمينًا

اكتشف زوجان بريطانيان كنزًا ثمينًا بسبب فنجان قهوة سقط على أرضية مطبخ منزلهما القديم، شمال مدينة يوركشاير في بريطانيا.
وكان الفنجان قد وقع ليكون سببًا في العثور على كنز أثري من 264 قطعة نقدية يعود تاريخه للقرن الثامن عشر.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية؛ فقد أدى سقوط الفنجان إلى كسر جزء صغير من أرضية المطبخ؛ مما دفع الزوج إلى محاولة إصلاحه، وأثناء عملية الإصلاح اكتشف أمرًا مذهلًا، بعدما وجد عملات معدنية داخل كوب من الخزف المصقول.
وسرعان ما أصبح الزوجان حديث الساعة، نظرًا لحظهما البالغ في العثور على هذا الكنز الثمين، وسرعان ما اتجهت الأنظار نحوهما من قِبَل المنصات الإعلامية في مختلف دول العالم.
واتصل الزوجان بإحدى الشركات المتخصصة في عقد المزادات الكبرى، وأوضح لهما أحد الخبراء أن الاكتشاف الأثري يتمثل في مجموعة عملات معدنية تعود للفترة الواقعة ما بين عامي 1610 إلى 1727، أي في عهود كل من جيمس وتشارلز الأول حتى جورج الأول.
وشهد المزاد الخاص بالعملات إقبالًا كبيرًا؛ إذ شارك فيه أشخاص من حول العالم، للحصول على العملات المعدنية التي تقدر قيمتها بـ754 ألف جنيه إسترليني.