بعد تلقيه دواء معتمدًا لعلاج "كوفيد-19".. تَغَيُّر غريب ومثير في عيون رضيع في تايلاند

وبحسب "روسيا اليوم"، وصف الأطباء للرضيع عقار "فافيبيرافير" المضاد للفيروسات وهو شائع الاستخدام ضد الأنفلونزا وإيبولا و"كوفيد-19" في أجزاء من آسيا وأوروبا، ووافقت عليه وزارة الصحة العامة التايلاندية في عام 2022 للأطفال الذين يعانون من أعراض خفيفة إلى متوسطة.