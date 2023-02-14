يقتل 90 في المئة من المرضى.. "الصحة العالمية" تعقد اجتماعًا عاجلاً بشأن "الفيروس الفتاك"

عقدت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء اجتماعًا عاجلاً بشأن فيروس ماربورغ، المعروف بـ"المرض الفتاك"، الذي يقتل نحو 90 في المئة من المصابين به، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".