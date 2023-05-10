تَسارع ذوبان أنهار غرينلاند المتجمدة قد يكون أخطر من التوقعات

أفاد علماء، بأن نهرًا جليديًّا كبيرًا في شمال غرب غرينلاند يتفاعل مع المد والجزر في المحيط؛ مما أدى إلى ذوبان لم يكن معروفًا من قبل، وارتفاع مستوى سطح البحر بشكل أسرع؛ وفقًا لدراسة نشرتها مجموعة من علماء الجليد من جامعة كاليفورنيا ومختبر الدفع النفاث التابع لناسا في وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم، الاثنين.